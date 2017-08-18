El Mundo: исполнителем теракта в Барселоне может быть 17-летний подросток

Правоохранительные органы Испании ведут поиск Мусы Укабира по подозрению в причастности к теракту в Барселоне 17 августа. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в пятницу газета El Mundo.

По ее информации, полиция не исключает, что он является исполнителем теракта. По предварительным данным, 17-летний Укабир украл документы у своего старшего брата Дрисса, чтобы арендовать два фургона. Одно из транспортных средств затем было использовано для совершения теракта. Сотрудники правоохранительных органов считают, что Укабир, который скрылся после атаки в Барселоне, может быть вооружен.





