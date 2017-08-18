В аэропорту Барселоны созданы зоны для приема родных жертв терактов

Международный аэропорт Барселоны Эль-Прат создал две специальные зоны для приема родных и близких жертв и пострадавших в результате терактов в Каталонии. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в пятницу газета La Vanguardia.

По ее информации, в воздушной гавани также помогают туристам, желающим раньше улететь из страны. Тела 13 жертв теракта в Барселоне уже доставлены в институт судебной медицины в ожидании прибытия членов семей погибших.

Напомним, 17 августа вечером на туристической улице Рамбла в центре Барселоны водитель фургона въехал в толпу прохожих. Атака унесла жизни 13 человек, еще более 100 пострадали. Ответственность за нападение уже взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).





