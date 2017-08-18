Прокуратура Грузии направила в Киев запрос об экстрадиции Саакашвили

Главная прокуратура Грузии направила в правоохранительные органы нескольких стран, в том числе Украины, запрос об экстрадиции экс-президента страны Михаила Саакашвили.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в пятницу, ссылаясь на письменный ответ надзорного ведомства, сообщил телеканал "Имеди".

"По вопросу Михаила Саакашвили Главная прокуратура ведет переговоры с компетентными органами разных стран, идут все необходимые соответствующие правовые процедуры", - говорится в сообщении. В письме отмечается, что грузинская прокуратура направила украинской стороне запрос об экстрадиции Саакашвили, а также указано, что "Главная прокуратура Грузии активно сотрудничает с Генеральной прокуратурой Украины".

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани 31 июля заявляла о готовности потребовать экстрадиции Саакашвили из любой страны, которую после лишения украинского гражданства экс-президент выберет в качестве места пребывания.

В начале этой недели экс-президент Грузии, а также бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили объявил о намерении 10 сентября вернуться на Украину.





