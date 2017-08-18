РФ готовится поставлять Турции многофункциональные вертолеты

РФ впервые готовится поставлять Турции и Таиланду многофункциональные вертолеты Ка-32A11BC. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство ТАСС.

По сообщению холдинга «Российские вертолеты», подписан договор о продаже Турции и Таиланду по 8 вертолетов. Вертолеты Ка-32A11BC предназначены для особых поисково-спасательных работ.