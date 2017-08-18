Сборная Армении по баскетболу вернулась домой

Сборная Армении по баскетболу уже прибыла на родину. Как передает «Арменпресс», сборная Армении по баскетболу прибыла в Ереван из Швеции.

Сборная Армении по баскетболу под руководством Ники Бавцевича проведет тренировки перед предстоящей встречей со сбороной Боснии и Герцеговины.

Сборная Армении 19 августа на своей площадке проведет решающую игру со сборной Боснии и Герцеговины. После пяти туров боснийцы возглавляют турнирную таблицу группы «А».

Матч Армения – Босния и Герцеговина состоится 19 августа и начнется в 20:00. Вход свободный.