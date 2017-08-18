Барселона после теракта: улицы города опустели

Барселона - излюбленное место отдыха тысяч иностранцев со всего мира - будто вымерла после теракта, произошедшего в четверг на одной из главных городских улиц - Рамбла, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Эта атака стала крупнейшей в королевстве с 2004 года - тогда за три дня до парламентских выборов в Испании произошла серия взрывов, погибли около 190 человек, более 2 тыс. пострадали.

Сейчас в центре города, где обычно в летний сезон невозможно протолкнуться, почти никого нет. Те же, кто все-таки гуляет по пустынным улицам, с озабоченным видом постоянно смотрят по сторонам.

Популярные барселонские террасы, которые так любят туристы, тоже пустуют. Многие заведения закрылись раньше времени. Даже машин в городе стало меньше, заторы на дорогах образовались лишь в самом центре Барселоны, поскольку полицейские перекрыли часть города, и водителям приходится искать объездные пути.

Вдоль всей улицы Рамбла продолжают дежурить вооруженные сотрудники правоохранительных органов. Они с подозрением смотрят на каждого приближающегося к ним человека или группу людей, однако при этом помогают всем, кто из-за перекрытых улиц не может найти дорогу.





