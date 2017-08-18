В Париже эвакуировали стихийный лагерь мигрантов

Парижская полиция рано утром в пятницу расселила лагерь мигрантов, располагавшийся в XVIII округе французской столицы, в котором проживали более 2 тысяч человек. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом передает газета Figaro.

Операция у станции метро Порт-де-ля-Шапель началась рано утром. Обитателей лагеря общим числом в 2,2 тысячи человек, расселили по 18 учреждениям в столичном регионе Франции.

Государственные службы будут разбираться в ситуации каждого из мигрантов, чтобы оказать им необходимую поддержку. Тем, у кого будет недостаточно оснований для получения убежища во Франции, предстоит вернуться на родину.