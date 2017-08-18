Оппозиционный лидер Ирана прекратил голодовку из-за уступок правительства

Иранский оппозиционный лидер Мехди Кярруби, находящийся под домашним арестом, закончил голодовку после того, как правительство согласилось удалить из его дома сотрудников МВД. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу британская телерадиокорпорация "Би-би-си".

По ее данным, Кярруби встретился с министром здравоохранения и медицинского образования Ирана Хасаном Газизаде-Хашеми и получил от него определенные заверения, после чего прекратил голодовку.

Накануне сообщалось, что бывший спикер иранского меджлиса (парламента) Кярруби, шесть лет находящийся под домашним арестом, был госпитализирован спустя сутки после того, как объявил голодовку, требуя установить дату судебных слушаний по его делу. Кярруби доставили в больницу с повышенным давлением.

Супруга оппозиционера сообщила, что он также требовал удаления сотрудников МВД и демонтажа камер наблюдения из его дома.