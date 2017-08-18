Будет сделано все, чтобы восстановить многообразие биосферы заповедника «Хосровский лес»: министр по охране природы Армении Арцвик Минасян

Министерство по охране природы Армении обещает сделать все, чтобы восстановить многообразие биосферы заповедника «Хосровский лес» в ближайшие годы. Вспыхнувщий 12-го августа пожар на территории заповедника «Хосровский лес» был потушен 17-го августа. Сейчас ведутся работы по тушению дымящихся остаточных очагов возгорания. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами рассказал министр по охране природы Армении Арцвик Минасян.

«13-го августа выяснились объемы пожара, возникла необходимость обратиться к президенту и премьер-министру Армении, чтобы они решили вопрос привлечения международной помощи. Отозвалась РФ, откуда в Армению направили спецсамолет МЧС РФ «ИЛ-76». Вечером 16-го августа основные очаги пожара были потушены, чему способствовал и небольшой дождь. Сейчас ведутся работы по тушению дымящихся остаточных очагов возгорания. В пожаротушении задеййствованы силы ВС МО Армении, за что им особая благодарность»,- сказал министр по охране природы Армении Арцвик Минасян.

По его словам, в очагах имеются торфяные массы, высокий температурный фон сохраняется, поэтому надо бороться с каждым дымящимся очагом.

По предварительным данным МЧС, на территории Хосровского заповедника выгорело растительности периметром в 16 км, из которых только лес - площадью в 360 га. Министр охраны природы также поручил Государственной инспекции по экологии установить усиленный контроль в этих регионах, держа в центре внимания животных, занесенных в Красну книгу. Призываем строго соблюдать указанные требования и предоставлять нам имеющуюся у вас достоверную информацию о миграции животных.

Говоря об ущербе, следует понимать, что ценность биoлогических видов на территории заповедников 5-кратно выше обычных цифр. «В случае дерева «гиху» ущерб оценить невозможно, поскольку его восстановление чрезвычайно трудно оценить. В свою очередь, дерево создает вокруг себя биоценоз, представители которого зачастую занесены в Красную книгу. Во время пожара в заповеднике «Хосровский лес» птицы не пострадали – они перелетели в другие части леса. Во время пожара в заповеднике «Хосровский лес» пострадали, в основном, нелетающие насекомые, земноводные и грызуны. Это предварительные данные, изучения и подсчеты будут произведены позже, после полного завершения пожаротушения. На всей территории, охваченной пожаром – около 2,5-3 тысяч гектаров, имеются островки, неохваченные пламенем, где могли укрыться животные. По причине пожаров, произошедших в последнее время в Вайоцдзорской области и в Хосровском заповеднике, дикие животные и птицы из этих местностей мигрировали на прилегающие безопасные территории. Министерство по охране природы Армении просит жителей страны проявить бдительность и осторожность, и призывает не вредить животным, ищущим безопасные места и убежища из-за стихии.

Министр охраны природы также поручил Государственной инспекции по экологии установить усиленный контроль в этих регионах, держа в центре внимания животных, занесенных в Красную книгу, призвав строго соблюдать указанные требования и предоставлять имеющуюся достоверную информацию о миграции животных.

«Мы уже имеем определенные предложения от международных организаций о помощи в восстановительных работах, а также в профилактике пожаров, и это относится н е только к заповеднику «Хосровский лес», но ико всем заповедникам и охраняемым территориям»,- сказал министр по охране природы Армении Арцвик Минасян.

По его словам, в результате произошедших за последние несколько дней в Армении двух крупных пожаров сгорело 680 га лесных территорий. Например, с 10-го августа на территориях в несколько сот гектаров близ села Артаван в Вайоцдзорской области Армении горели леса. 15-го августа возгорание удалось локализовать, а утром 16-го августа пожар был потушен.

Министр по охране природы Армении Арцвик Минасян выразил благодарность всем тем гражданам и организациям, которые помогли в ходе тушения пожаров. По его словам, причины пожара выявит расследование, и не исключено, что здесь замешан человеческий фактор. По поводу пожаротушения с воздуха он сказал, что рельеф местности крайне затруднял наземное тушение пожара, поэтому возникла необходимость применения воздушной техники.

С 10-го августа на территориях в несколько сот га близ села Артаван в Вайоцдзорской области Армении горели леса. Утром 15 августа возгорание удалось локализовать, а в 09:24 среды пожар был потушен. В Хосровском заповеднике с 12-го августа горели травяное покрытие и лесной массив на участке "Зимний" и прилегающих территориях. В работах по тушению были задействованы пожарные, спасатели, армейские и полицейские силы, добровольцы, а также самолет Ил-76 МЧС РФ. Пожар в заповеднике был локализован 16 августа, ведется работа по тушению отдельных локальных участков.Ранее глава МЧС Армении сообщил, что вспыхнувший в заповеднике лесной пожар стал самым крупным в республике за последнюю четверть века. А министр охраны природы РА Арцвик Минасян заявил, что пожар, охвативший территорию государственного заповедника «Хосровский лес» в Армении, распространялся стремительно, и оперативные действия оказались безрезультатными как ввиду характеристик самой местности, так и исходя из климатических особенностей. «Пожар охватил значительную часть заповедника, что в экологическом плане считается чрезвычайно большим ущербом. Ущерб нанесен как флоре, столетним деревьям, так и животному миру», – заявил министр.