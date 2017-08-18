В Барселоне в полдень объявят минуту молчания в память о жертвах теракта

Минута молчания будет объявлена в 12:00 по местному времени (13:00 мск) на центральной площади Барселоны Пласа-де-Каталунья в память о жертвах совершенного 17 августа теракта. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в пятницу газета La Vanguardia.

По ее информации, ожидается, что на площадь прибудут король Испании Филипп VI, председатель правительства Мариано Рахой, глава Каталонии Карлес Пучдемон и мэр Барселоны Ада Колау. Во всем пиренейском королевстве объявлен трехдневных траур.

В результате террористической атаки на улице Рамбла в Барселоне 17 августа погибли 13 человек, более 100 пострадали. В рамках расследования теракта задержаны три человека. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).





