Группа отличившихся арцахских военнослужащих получила денежную поддержку

Группа отличившихся при обеспечении безопасности арцахских военнослужащих получила денежную поддержку: общий бюджет оказанной помощи – 15 тысяч долларов. Как передает «Арменпресс», об этом пишет на своей странице в Facebook советник президента Арцаха Тигран Абрамян.

«Тот, кому принадлежала инициатива, не пожелал раскрыть свое имя, как и во всех предыдущих случаях, однако сообщил, что подобные инициативы будут и в будущем»,- пишет советник президента Арцаха Тигран Абрамян.