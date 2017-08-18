Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины не приедет в Армению

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Душко Вуйович не приедет в Армению.

Как передает «Арменпресс», состояние его здоровья ухудшилось, он был госпитализирован. Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Душко Вуйович страдает диабетом.

В Ереване его обязанности будет исполнять его помощник Менуш Байрамович.

Сборная Армении 19 августа на своей площадке проведет решающую игру со сборной Боснии и Герцеговины. После пяти туров боснийцы возглавляют турнирную таблицу группы «А».

Матч Армения – Босния и Герцеговина состоится 19 августа и начнется в 20:00. Вход свободный.