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Сборная Армении по дзюдо проводит сборы в Венгрии


Сборная Армении по дзюдо проводит сборы в Венгрии, где она готовится к первенству мира.

Как передает «Арменпресс»,  в составе сборной – Арсен Казарян, Фердинанд Карапетян, тренеры Армен Назарян, Татул Ованнисян. Сразу перед первенством мира к ним присоединится представительница Арцаха Сосе Баласанян. Первенство  мира по дзюдо состоится в Будапеште, с 28-го августа по 3-е сентября.

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