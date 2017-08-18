Сборная Армении по дзюдо проводит сборы в Венгрии, где она готовится к первенству мира.

Как передает «Арменпресс» , в составе сборной – Арсен Казарян, Фердинанд Карапетян, тренеры Армен Назарян, Татул Ованнисян. Сразу перед первенством мира к ним присоединится представительница Арцаха Сосе Баласанян. Первенство мира по дзюдо состоится в Будапеште, с 28-го августа по 3-е сентября.