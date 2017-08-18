Премьер-министр Армении Карен Карапетян собирается основать в приграничных областях Арцаха гранатовый сад

Премьер-министр Армении Карен Карапетян проводит свой краткосрочный отпуск в родовом доме, находящемся на территории села Асгашен в Арцахе (Нагорно-Карабахская Республика). Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в соцсети Facebook написал пресс-секретарь главы правительства Артак Бегларян.

Он рассказал, что вчера ему удалось взять у премьера интервью для своей кандидатской диссертации, которое, благодаря настраивающей атмосфере, вскоре перешло в беседу вокруг разных тем – от вопросов правительственных подходов, образования и науки до вопросов социальной психологии и актуальных проблем армянства. «В итоге мое мнение о нем как честном, искреннем, сердобольном и глубокомысленном человеке еще более закрепилось», – написал пресс-секретарь.

«Было приятно и почетно гостить в этом доме, где последние дни К. Карапетян вместе с родными проводит свой относительный отдых», – отметил А. Бегларян, подчеркнув, что отрадно видеть, как чиновник такого ранга проводит отпуск в Арцахе, в особенности в своем родном селении.

«Еще более отрадно и здорово, что он свой отдых вместе с премьером Арцаха Араиком Арутюняном совместил с полурабочим турне, в ходе которого ознакомился с действующими в НКР различными проектами. Более того, символичны визит двух премьеров в Талиш и прогулка на скутерах по водохранилищу в приграничном Матагисе.

Кстати, сообщу, что в ходе прогулки премьеров в садах приграничных районов от семьи Карена Карапетяна поступило обещание разбить здесь гранатовый сад площадью порядка 200 гектаров.

Именно в этом, с моей точки зрения, заключаются настоящий патриотизм и сердобольность: когда вместо громких речей принимаешься за дело, тем более сажая символическое дерево на символичных землях», – написал А. Бегларян.

Напомним, 17 августа премьер-министр Арцаха Араик Арутюнян и прибывший в Нагорно-Карабахскую Республику с неофициальным визитом глава правительства Армении Карен Карапетян посетили Аскеранский, Мартунинский и Мартакертский районы НКР, побывали в селах Матагис и Талиш. Премьеры двух армянских республик в Аскеранском и Мартунинском районах ознакомились с внедрением капельной системы орошения на табачных полях и в гранатовых садах.

Затем премьеры отправились в Мартакертский район, побывали в общинах Матагис и Талиш. Главы правительств в сопровождении председателя Совета безопасности НКР Виталия Баласаняна ознакомились с ходом строительных работ в селе Талиш, которое более других пострадало в ходе Апрельской войны 2016г. Они на месте обсудили ряд программ касательно развития данной общины. А. Арутюнян и К. Карапетян в Матагисе посетили недавно открывшуюся зону отдыха, ознакомились с условиями для проведения досуга, созданными при помощи иностранных инвестиций на местном водохранилище.