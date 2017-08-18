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В губернии Адана в Турции упал американский БПЛА


В губернии Адана в Турции, по неясным причинам, упал американский БПЛА.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Habertürk.

Как сообщает губернатор Адана, американский БПЛА упал в районе Джейхана. Жертв и разрушений не наблюдалось. По данному инциденту начато расследование.

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