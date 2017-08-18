В Испании подтвердили арест третьего подозреваемого в связи с терактами

Правоохранительные органы Каталонии подтвердили информацию, ранее распространенную СМИ, о задержании в пятницу утром третьего подозреваемого в причастности к терактам в Испании, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В Риполе задержан третий человек в рамках полицейской операции в связи с терактами в Камбрильсе и Барселоне", — говорится в сообщении Mossos d'Esquadra в Twitter.

Накануне в этом же городе был задержан еще один человек – Дрис Укабир, родившийся в испанском анклаве Мелилья на севере Африки. Он утверждает, что у него украли документы, которые были найдены в фургоне. Еще один человек был задержан в Альканаре, он выходец из Марокко.