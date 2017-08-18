Президент Армении Серж Саргсян направил 18-го августа телеграмму соболезнования королю Испании Филиппу VI в связи с терактом в Барселоне, в котором погибли и пострадали десятки человек. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

«В этот тяжелый миг горя и потери выражаю свои искренние соболезнования и поддержку Вам, дружественному народу Испании и родным погибших, желаю сил и мужества духа, а пострадавшим - скорейшего выздоровления», - отмечается в соболезновании.

«Подобные бесчеловечные действия вновь подтверждают наше убеждение в том, что необходимо совместными усилиями решительно продолжать борьбу международного сообщества со злом терроризма и со всеми проявлениями насилия», - говорится в телеграмме президента Армении.Вечером 17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. В результате погибли 13 человек, более 100 пострадали. Среди раненых числятся граждане 18 стран.По делу о теракте задержаны два человека. Ответственность за него взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".