Плакаты фильма, рассказывающего о Геноциде армян, будут бесплатно установлены в торговом центре «Американа» в Глендейле

Плакаты фильма «Архитекторы отрицания», рассказывающего о Геноциде армян, будут бесплатно установлены в торговом центре «Американа» в Глендейле. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета asbarez.com.

17-го августа, за несколько часов до пресс-конференции комитета Айдата Глендейла по поводу запрета на установление указанных плакатов в торговом центре «Американа», комитет Айдата получил письмо за подписью владелицы торгового центра «Американа» Джекки Леви, в котором было сказано, что плакаты будут установлены в торговом центре «Американа» в Глендейле бесплатно.

В письме владелицы торгового центра «Американа» Джекки Леви осуждалось всякое насилие в мире, включая Геноцид армян, об отрицании которого со стороны Турции и рассказывает документальный фильм «Архитекторы отрицания».

Комитет Айдата Глендейла приветствует это запоздалое, но важное решение, подчеркнув, что это всего лишь первый шаг, сделанный со стороны торгового центра «Американа» по исправлению своего неделикатного отношения к армянам.

Комитет Айдата Глендейла поблагодарил армянскую общину, которая подняла свой голос, обеспечив указанное решение торгового центра «Американа».

Комитет Айдата Глендейла поблагодарил также члена Сената штата Калифорния Энтони Портантино, членов горсовета Глендейла, конгрессменов Адама Шифа, инспектора Лос-Анджелеса Кэтрин Паркер и члена горсовета Лос-Анджелеса Пола Григоряна, которые поддержали акцию протеста армянской общины.