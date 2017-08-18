В Японии прошли учения по экстренному оповещению на случай ракетного пуска КНДР

Учения по использованию системы экстренного оповещения J-Alert на случай ракетного пуска КНДР прошли в Японии. Тестовое предупреждение было распространено при помощи специальных ретрансляторов и по выделенным каналам связи в 202 городах и поселках в юго-западной части острова Хонсю, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Учения проводились в регионе Тюгоку и также на острове Сикоку - именно над этими территориями, по заявлениям Пхеньяна, должны пролететь северокорейские ракеты в случае их запуска в направлении острова Гуам. В общей сложности в учениях приняли участие девять префектур.

по данным агентства Kyodo, прошедшие учения касались лишь проверки работоспособности систем. Эвакуация населения не проводилась.





