Раскрыто убийство в селе Неркин Кармирахпюр

Полиция Армении раскрыла детали убийства на участке «Чнгил» в селе Неркин Кармирахпюр.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, выехавшая на место оперативная группа обнаружила в овраге на 4-м км дороги Неркин Кармирахпюр-Паравакар сгоревшую машину марки «ВАЗ-2106», в салоне которой был обнаружен обгоревший труп В.Г., 1985 г.р.

В результате предпринятых оперативно-разведывательных и следственных действий в 22.30 17-го августа выяснилось, что в районе 21.00 16-го августа А.Л., 1980 г.р., в ходе возникшей бытовой ссоры избил и убил В.Г., затем поместил труп в вышеуказанную машину, скатил ее в овраг и поджег.

А.Л. задержан. Назначены экспертизы. Ведется расследование.