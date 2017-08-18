Левон Аронян продолжает лидировать в турнире в Сент-Луисе

После 9-и туров стартовавшего в Сент-Луисе турнира по молниеносным шахаматам лидер армянских шахмат Левон Аронян с 18.5 очками (учитываются также результаты турнира по быстрым шахматам) единолично возглавляет турнирную таблицу и на 2 очка опережает идущего вторым американца Хикару Накамуру.

Как передает «Арменпресс», в первый день Левон Аронян одержал 5 побед, обыграв вьетнамца Ле Куанг Льема, кубинца Леньера Домингеса, 15-го чемпиона мира, индийца Вишванатана Ананда, россиянина Яна Непомнящего, 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова. Армянский гроссмейстер потерпел лишь одно поражение, уступив представителю США Фабиано Каруане. Партии с россиянином Сергеем Карякиным, чехом Давидом Наварой и представителем США Хикару Накамурой завершились ничьей.

Заключительные 9 туров турнира состоятся 18-го августа.