Гол Тиграна Барсегяна помог победе «Вардара» над «Фенербахче»

В первом матче заключительного квалификационного раунда Лиги Европы македонский «Вардар» принял турецкий «Фенербахче» и победил со счетом 2:0.

Как передает «Арменпресс», на 20-й минуте счет в матче открыл полузащитник «Вардара» и сборной Армении Тигран Барсегян, который провел игру на позиции центрального нападающего.

В голевом эпизоде армянский футболист одним касанием «уложил» на газон словацкого защитника Мартина Шкртела и поразил ворота экс-голкипера «Эспаньола», камерунца Карлоса Камени. В компенсированное время хозяева поля удвоили преимущество. Собственные ворота поразил турецкий полузащитник Мехмет Топал.

Ответная встреча команд состоится через неделю, 24-го августа, в Стамбуле.