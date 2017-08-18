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Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание президенту Индонезии


Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание президенту Индонезии Джоко Видодо по случаю Дня независимости Республики Индонезия.

Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

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