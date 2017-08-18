Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание президенту Индонезии
Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание президенту Индонезии Джоко Видодо по случаю Дня независимости Республики Индонезия.Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.
09:03, 14.07.2017
Ереванский бестселлер 4/69: В рейтинговой таблице - книга «Невыносимая легкость бытия» Милана Кундеры
09:06, 26.06.2017
Предстоящие новости:26.06.2017
- 11:16 В теракте в Барселоне пострадали более 20 французов
- 11:04 В недоступных участках заповедника «Хосровский лес» имеются дымящиеся очаги: спецсамолет МЧС РФ «ИЛ-76» продолжит полеты
- 11:02 Раскрыто убийство в селе Неркин Кармирахпюр
- 11:02 В Японии прошли учения по экстренному оповещению на случай ракетного пуска КНДР
- 10:54 Левон Аронян продолжает лидировать в турнире в Сент-Луисе
- 10:50 Гол Тиграна Барсегяна помог победе «Вардара» над «Фенербахче»
- 10:44 Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание президенту Индонезии
- 10:40 Telegraph: мигранты из ЕС после Brexit могут остаться без пособий в Великобритании
- 10:32 Были обсуждены предстоящие планы Фонда виноградарства и виноделия Армении
- 10:31 Эмманюэль Макрон возглавил рейтинг самых влиятельных людей до 40 лет
- 10:25 Среди пострадавших во время теракта в Барселоне граждан Армении нет
- 10:18 ЦРУ предупредило полицию Каталонии об угрозе теракта в центре Барселоны два месяца назад
- 10:15 Совбез ООН осудил "варварский и трусливый" теракт в Барселоне
- 10:10 Семинар: Международный передовой опыт внедряется в области сельскохозяйственного образования
- 10:09 В результате теракта в Барселоне пострадали граждане 18 стран
- 10:02 В Испании объявлен трехдневный траур в связи с терактом в Барселоне
- 09:58 Теракт в Барселоне: что известно к этому моменту
- 09:30 Разведкой с воздуха выясняют ситуацию в заповеднике «Хосровский лес» и возможное наличие очагов возгорания
- 09:00 Европейские индексы - 17-08-17
- 08:58 Американские индексы снизились - 17-08-17
- 08:57 Цены на цветные металлы - 17-08-17
- 08:55 Цены на драгоценные металлы - 17-08-17
- 08:54 Цены на нефть выросли - 17-08-17
- 17.08-21:03 Анонс мероприятий на 18 августа
- 17.08-20:57 Число жертв теракта в Барселоне достигло 13
- 17.08-20:36 Террористы удерживают заложников в турецком ресторане Барселоны – СМИ
- 17.08-20:21 Теракт в Барселоне: микроавтобус врезался в толпу
- 17.08-19:58 На предстоящей сессии ГА ООН будет сделано заявление о встрече президентов Армении и Азербайджана – Захарова
- 17.08-19:38 Конгрессмен Радж Кришнамурти присоединился к Комиссии Конгресса по армянским вопросам
- 17.08-19:12 Перед отъездом в Лос-Анджелес Азнавур встретился с Олландом
- 17.08-18:58 Российский ИЛ-76 был чрезвычайно эффективен, но утверждать, что пожар был потушен только благодаря ему – преувеличение. Давид Карапетян
- 17.08-18:02 Замминистра обороны Ирана заявил о планах нарастить ракетный потенциал
- 17.08-17:57 Исследование выявило самый популярный смартфон во втором квартале 2017 года
- 17.08-17:45 Благотворительна организация армянина из Люксембурга выделила 100 000 евро на восстановление Хосровского леса
- 17.08-17:43 На Украине снесли все известные памятники Ленину
20:36, 12.08.2017
Просмотрели 5954 раз Источник, разжигавший в киргизских соцсетях антиармянские настроения – абсолютный фейк. Ара Саакян
12:36, 12.08.2017
Просмотрели 2370 раз Статья на фейк-сайте, созданном азербайджанцами, стала предметом бурных обсуждений в киргизских соцсетях
14:52, 14.08.2017
Просмотрели 1200 раз Премьер-министр Армении Карен Карапетян обсудил с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым вопросы сотрудничества
18:13, 11.08.2017
Просмотрели 1122 раз В правительстве обсуждались структурные преобразования министерств
14:03, 14.08.2017
Просмотрели 1102 раз Во Владимире освятили армянскую церковь, для облицовки которой привезли 250 тонн армянского туфа