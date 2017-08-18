Были обсуждены предстоящие планы Фонда виноградарства и виноделия Армении

В Министерстве сельского хозяйства Армении состоялось очередное заседание совета попечителей Фонда виноградарства и виноделия Армении, которое вел председатель совета попечителей Фонда виноградарства и виноделия Армении, министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства сельского хозяйства Армении, основным вопросом в повестке стояло обсуждение предстоящих планов Фонда виноградарства и виноделия Армении.

В начале заседания исполнительный директор Фонда виноградарства и виноделия Армении Заруи Мурадян представила программу Конференции Вина, немеченной на ноябрь этого года. Цель конференции – способствовать возрождению традиций армянского виноделия, широкому распространению технологий, установлению в Армении международных стандартов.

Среди инициатив Фонда виноградарства и виноделия Армении – организация визита в Армению в октябре сего года журналистов-экспертов в отрасли из США, Канады, Европы, что повысит осведомленность об армянском виноделии во всем мире.

Для визитеров будут организованы посещения виноградников, где они смогут ознакомиться с местным вином.

Затем исполнительный директор Фонда виноградарства и виноделия Армении Заруи Мурадян сообщила о том, что осенью этого года в Шанхае пройдет выставка ProWine, на которой, благодаря усилиям Фонда виноградарства и виноделия Армении, примут участие 15 армянских винодельческих компаний.

Среди инициатив Фонда виноградарства и виноделия Армении- выпуск видеоклипов, рассказывающих о виноделии в Армении и пр.

В ходе заседания совета попечителей Фонда виноградарства и виноделия Армении были обсуждены и другие вопросы.