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Эмманюэль Макрон возглавил рейтинг самых влиятельных людей до 40 лет


Президент Франции Эмманюэль Макрон возглавил ежегодный рейтинг самых влиятельных людей до 40 лет по версии журнала Fortune. Рейтинг опубликован в четверг на официальном сайте издания, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг оказался на второй строчке рейтинга. Чен Вэй и Джин Лью, основавшие китайскую транспортную компанию Didi Chuxing, расположились на третьей позиции.

 

 

 

 



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