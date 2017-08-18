Эмманюэль Макрон возглавил рейтинг самых влиятельных людей до 40 лет

Президент Франции Эмманюэль Макрон возглавил ежегодный рейтинг самых влиятельных людей до 40 лет по версии журнала Fortune. Рейтинг опубликован в четверг на официальном сайте издания, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг оказался на второй строчке рейтинга. Чен Вэй и Джин Лью, основавшие китайскую транспортную компанию Didi Chuxing, расположились на третьей позиции.