ЦРУ предупредило полицию Каталонии об угрозе теракта в центре Барселоны два месяца назад

Два месяца назад ЦРУ предупреждало полицию Каталонии об угрозе террористических атак в Барселоне. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу El Periodico.

Среди возможных целей американская разведка, в частности, указывала улица Рамбла.

Кроме того, две недели назад в одном из аккаунтов в твиттере, связанном террористической группировкой ИГ появилась запись, сообщающая о скорой атаке на Испанию. "Мы осуществим джихад в Испании и вернем себе нашу землю. Атака на Аль-Андалус (название Испании в эпоху мусульманского владычества ) неизбежна", - говорилось в нем.