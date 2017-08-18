Совет безопасности ООН самым решительным образом осудил "варварский и трусливый" теракт в испанской Барселоне, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Члены СБ ООН выражают свое глубокое сочувствие и соболезнование семьям жертв и правительству Испании. Они также желают скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — говорится в коммюнике.

Ранее теракт в Барселоне осудил генеральный секретарь ООН, заявивший о солидарности всемирной организации с властями страны в борьбе с экстремизмом.

В четверг микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. Ответственность за нападение взяла террористическая группировка ИГ*. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Двое подозреваемых в причастности к организации теракта был арестованы, но водитель фургона остается на свободе.