Семинар: Международный передовой опыт внедряется в области сельскохозяйственного образования

В Цахкадзоре стартовал 2-дневный семинар в рамках программы «Развитие среднего профессионального образования в Сюникской области», организованный МОН Армении и ОО «Агентство стратегического развития».

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МОН Армении, в семинаре принимают участие представители МОН Армении, Национального центра по профессиональному образованию и обучению, Министерства сельского хозяйства Армении, представители Госслужбы по обеспечению безопасности продуктов питания, работодатели, эксперты, директоры сельскохозяйственных колледжей и пр.

Цель семинара – представить ход программы «Развитие среднего профессионального образования в Сюникской области», ее результаты, а также обсудить улучшенные стандарты образовательных программ по специальностям «Технологии молочного производства» и «Ветеринария».

Цель программы «Развитие среднего профессионального образования в Сюникской области» - способствовать развитию сельскохозяйственного образования и консалтинговых услуг в сфере сельского хозяйства Армении, сделать доступными практические навыки и знания в области молочного производства и консультации для фермеров. В ходе семинара будут проводиться групповые занятия и обсуждения. Затем будут озвучены предложения и замечания, которые послужат основой для разработки модульных программ.