Теракт в Барселоне: что известно к этому моменту

По меньшей мере 13 человек погибли и более 100 получили травмы под колесами фургона, пропахавшего толпу на пешеходном бульваре Рамбла в туристическом центре Барселоны, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Власти назвали случившееся терактом, а джихадистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал случившееся актом джихадистского терроризма, который требует глобального ответа.

Власти предупредили, что число жертв может быть не окончательным.

По подозрению в совершении этого преступления задержаны двое - марокканец и житель Мелильи - испанского анклава в Северной Африке. Однако ни один из них не был водителем минивэна, Тот, как сообщается, сумел убежать, и сейчас полиция ведет его интенсивные поиски.

Этот теракт стал самым кровавым в Испании с марта 2004 года, когда исламские боевики заложили бомбы в пригородные поезда в Мадриде. Жертвами взрывов стал 191 человек, и более 1800 получили травмы и увечья.

В ночь на пятницу испанская полиция заявила о предотвращении второго теракта, который должен был быть совершен по той же схеме, что и барселонский, в приморском городке Камбрильсе, в 100 км к югу от Барселоны. Четверо подозреваемых были убиты, еще один ранен. Позже раненый преступник скончался.

Нападавшим удалось ранить семерых человек, включая одного полицейского.

Нападение произошло в 16:50 по местному времени (17:50 по Москве).

Фургон въехал на заполненный людьми, включая многочисленных туристов, бульвар Рамбла со стороны площади Каталонии. Рамбла - центральный городский бульвар, его протяженность составляет 1,2 км.

Бульвар пользуется большой популярностью среди туристов, благодаря своим рыночным рядам, многочисленным барам, кафе и ресторанам.

Давя людей, минивэн промчал зигзагами более 500 м на скорости около 80 км/ч и остановился на площади Бокерия.

На данный момент известно о 13 погибших. Число раненых приближается к сотне, из них 15 человек - в тяжелом состоянии.

Полиция предупреждает, что данные о жертвах - не окончательные.

По информации испанских официальных лиц, погибшие и раненые в теракте в Барселоне - граждане по меньшей мере 18 стран.

Точное число участников нападения до сих пор неизвестно.

Вскоре после теракта на одном из выставленных блокпостов другой автомобиль наехал на двух полицейских. Водителя застрелили, но пока не ясно, причастен ли он к теракту на бульваре.

За день до этого произошел взрыв в жилом доме в Алканаре - прибрежном городе неподалеку от Барселоны. В результате взрыва поздно вечером в среду один человек погиб, семеро получили ранения, а дом был полностью разрушен. Полиция связывает этот взрыв с нападением в Барселоне.

По данным газеты El Pais, на месте взрыва были обнаружены баллоны с пропаном и бутаном.