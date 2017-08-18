Европейские индексы - 17-08-17
МОСКВА, 18 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 17 августа:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.49% и составил 12203.46 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.57% и составил 5146.85 пункта, британский FTSE снизился на 0.61% и составил 7387.87 пункта, российский MICEX снизился на 0.07% и составил 1941.52 пункта, а RTSI вырос на 0.45% и составил 1034.05 пункта.
09:03, 14.07.2017
Ереванский бестселлер 4/69: В рейтинговой таблице - книга «Невыносимая легкость бытия» Милана Кундеры
09:06, 26.06.2017
Предстоящие новости:26.06.2017
- 10:15 Совбез ООН осудил "варварский и трусливый" теракт в Барселоне
- 10:09 В результате теракта в Барселоне пострадали граждане 18 стран
- 10:02 В Испании объявлен трехдневный траур в связи с терактом в Барселоне
- 09:58 Теракт в Барселоне: что известно к этому моменту
- 09:30 Разведкой с воздуха выясняют ситуацию в заповеднике «Хосровский лес» и возможное наличие очагов возгорания
- 09:00 Европейские индексы - 17-08-17
- 08:58 Американские индексы снизились - 17-08-17
- 08:57 Цены на цветные металлы - 17-08-17
- 08:55 Цены на драгоценные металлы - 17-08-17
- 08:54 Цены на нефть выросли - 17-08-17
- 17.08-21:03 Анонс мероприятий на 18 августа
- 17.08-20:57 Число жертв теракта в Барселоне достигло 13
- 17.08-20:36 Террористы удерживают заложников в турецком ресторане Барселоны – СМИ
- 17.08-20:21 Теракт в Барселоне: микроавтобус врезался в толпу
- 17.08-19:58 На предстоящей сессии ГА ООН будет сделано заявление о встрече президентов Армении и Азербайджана – Захарова
- 17.08-19:38 Конгрессмен Радж Кришнамурти присоединился к Комиссии Конгресса по армянским вопросам
- 17.08-19:12 Перед отъездом в Лос-Анджелес Азнавур встретился с Олландом
- 17.08-18:58 Российский ИЛ-76 был чрезвычайно эффективен, но утверждать, что пожар был потушен только благодаря ему – преувеличение. Давид Карапетян
- 17.08-18:02 Замминистра обороны Ирана заявил о планах нарастить ракетный потенциал
- 17.08-17:57 Исследование выявило самый популярный смартфон во втором квартале 2017 года
- 17.08-17:45 Благотворительна организация армянина из Люксембурга выделила 100 000 евро на восстановление Хосровского леса
- 17.08-17:43 На Украине снесли все известные памятники Ленину
- 17.08-17:38 Опрос: более половины американцев выступают против импичмента Трампу
- 17.08-17:33 Анонс мероприятий на 18 августа
- 17.08-17:24 ЗПЧ направил в международные организации доклады об обстрелах Азербайджаном приграничных сел Армении
- 17.08-17:17 В Вене состоялась премьера фильма «Обещание»
- 17.08-17:12 Госдеп США осудил власти Турции за дискриминацию религиозных меньшинств
- 17.08-17:04 Рианна увековечила свой образ в носках
- 17.08-17:02 Южная Корея прочертила для Северной «красную линию»
- 17.08-16:53 Де Мистура надеется провести новый раунд встреч по САР в Женеве в сентябре
- 17.08-16:23 Десятилетняя девочка из Индии родила после судебного запрета на аборт
- 17.08-16:03 «ИЛ-76» совершил 15-й вылет и сброс воды над территорией заповедника «Хосровский лес»
- 17.08-15:59 Найден эффективный способ раннего обнаружения рака
- 17.08-15:57 Самая молодая обладательница Нобелевской премии поступила в Оксфорд
- 17.08-15:31 Guardian: Великобритания сохранит безвизовый режим для европейцев после выхода из ЕС
20:36, 12.08.2017
Просмотрели 5950 раз Источник, разжигавший в киргизских соцсетях антиармянские настроения – абсолютный фейк. Ара Саакян
12:36, 12.08.2017
Просмотрели 2368 раз Статья на фейк-сайте, созданном азербайджанцами, стала предметом бурных обсуждений в киргизских соцсетях
14:52, 14.08.2017
Просмотрели 1197 раз Премьер-министр Армении Карен Карапетян обсудил с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым вопросы сотрудничества
18:13, 11.08.2017
Просмотрели 1120 раз В правительстве обсуждались структурные преобразования министерств
14:03, 14.08.2017
Просмотрели 1101 раз Во Владимире освятили армянскую церковь, для облицовки которой привезли 250 тонн армянского туфа