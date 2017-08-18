Европейские индексы - 17-08-17

МОСКВА, 18 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 17 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.49% и составил 12203.46 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.57% и составил 5146.85 пункта, британский FTSE снизился на 0.61% и составил 7387.87 пункта, российский MICEX снизился на 0.07% и составил 1941.52 пункта, а RTSI вырос на 0.45% и составил 1034.05 пункта.