Зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов инициативу по выходу Армении из ЕАЭС считает искусственной повесткой дня

Инициатива по выходу Армении из состава Евразийского экономического союза – искусственная повестка дня. Как передает «Арменпресс», об этом 17 августа в беседе с журналистами в беседе с журналистами после заседания исполнительного органа РПА заявил Зампредседателя НС Армении, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов.

Он отметил, что не читал и не слышал официальных заявлений о намерении блока «Выход» выступить с законодательной инициативой о выходе Армении из состава Евразийского экономического союза. По его словам, в блоке есть, по крайней мере, одна партия, которая ни на предвыборном этапе, ни сейчас не высказывала официальной позиции по этому вопросу. «Если «Республика» и «Светлая Армения» на уровне своих лидеров и активистов озвучили свою точку зрения, то от партии «Гражданский договор» я до сих пор не слышал четкой позиции», - сказал Эдуард Шармазанов. РПА, продолжил он, считает, что вступление Армении в ЕАЭС оправдано и эффективно. «Если бы мы не вошли в ЕАЭС, помидоры и огурцы Армении продавали бы в Париже?», - задал вопрос Шармазанов.

Напомним, лидер партии «Светлая Армения», депутат Национального Собрания Армении от блока «Выход» Эдмон Марукян многократно выступал и продолжает выступать за выход Армении из состава ЕАЭС. Лидер партии «Республика», депутат парламента Арам Саркисян также недавно выступил с заявлением, что вопрос выхода Армении из ЕАЭС стал насущным, и это будет первый вопрос, который он намерен вынести на обсуждение стартующей осенью парламентской сессии. Эти две партии вместе с инициативой «Гражданский договор», возглавляемой Николом Пашиняном, образуют блок «Выход».