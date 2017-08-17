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Число жертв теракта в Барселоне достигло 13


Число жертв  теракта в  Барселоне достигло 13.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщают СМИ - Reuters, р/станция CADENA SER.

Точное число раненых пока не уточняется, сообщается о двух погибших. Ранее сообщалось, что пострадали не менее 20 человек

Полиция  назвала случившееся терактом.

Известно, что после того как  пикап протаранил толпу, ворвавшиеся в ресторан двое  вооруженных людей  удерживают заложников.

 



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