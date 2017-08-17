Время в Ереване: 11:07:36,   17 Август

Террористы удерживают заложников в турецком ресторане Барселоны – СМИ


После того как  пикап протаранил толпу, ворвавшиеся в ресторан двое  вооруженных людей, по всей вероятности, удерживают заложников.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает  El Periodicо.

Газета Vanguardia со ссылкой на TV3 сообщила, что виновники теракта  забаррикадировались в турецком ресторане.

Эти данные неофициальные, хотя  их сообщил сотрудник  полиции.

Погибли более двух человек, пострадали не  менее 20 человек.

Полиция  назвала случившееся терактом.

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации