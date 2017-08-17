Террористы удерживают заложников в турецком ресторане Барселоны – СМИ

После того как пикап протаранил толпу, ворвавшиеся в ресторан двое вооруженных людей, по всей вероятности, удерживают заложников.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает El Periodicо.

Газета Vanguardia со ссылкой на TV3 сообщила, что виновники теракта забаррикадировались в турецком ресторане.

Эти данные неофициальные, хотя их сообщил сотрудник полиции.

Погибли более двух человек, пострадали не менее 20 человек.

Полиция назвала случившееся терактом.