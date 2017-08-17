Теракт в Барселоне: микроавтобус врезался в толпу
В Барселоне произошел теракт - автобус въехал в толпу, затем двое вооруженных мужчин ворвались в ресторан. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters.
Пикап протаранил толпу пешеходов в самом центре Барселоны. Есть раненые. Инцидент произошел в районе улицы Рамбла.
Улица заблокирована, закрыто метро.
Точное число раненых не уточняется, сообщается о двух погибших. Как сообщает El Periodico, пострадали не менее 20 человек
Власти уже признали произошедшее терактом.
Водитель сумел скрыться с места происшествия. Его ищут.
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