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Теракт в Барселоне: микроавтобус врезался в толпу


В Барселоне произошел теракт - автобус въехал в толпу, затем двое вооруженных мужчин ворвались в ресторан. Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters.

Пикап протаранил толпу пешеходов в самом центре Барселоны. Есть раненые.   Инцидент  произошел в районе улицы Рамбла.

Улица заблокирована, закрыто метро.

Точное число раненых не уточняется, сообщается о двух погибших. Как  сообщает El Periodico, пострадали не менее 20 человек

Власти уже признали произошедшее терактом.

Водитель сумел скрыться с места  происшествия. Его ищут.



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