Теракт в Барселоне: микроавтобус врезался в толпу

В Барселоне произошел теракт - автобус въехал в толпу, затем двое вооруженных мужчин ворвались в ресторан. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters.

Пикап протаранил толпу пешеходов в самом центре Барселоны. Есть раненые. Инцидент произошел в районе улицы Рамбла.

Улица заблокирована, закрыто метро.

Точное число раненых не уточняется, сообщается о двух погибших. Как сообщает El Periodico, пострадали не менее 20 человек

Власти уже признали произошедшее терактом.

Водитель сумел скрыться с места происшествия. Его ищут.