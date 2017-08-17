На предстоящей сессии ГА ООН будет сделано заявление о встрече президентов Армении и Азербайджана – Захарова

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху работают над подготовкой очередной встречи глав Азербайджана и Армении. Об этом в ходе еженедельного брифинга сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Консультации будут продолжены на полях очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке во второй половине сентября, по их итогам будет сделано соответствующее заявление", - сказала она.

«Россия всегда поддерживала меры, направленные на снижение напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта.

О необходимости таких шагов, помимо заявлений сопредседателей, говорилось также на саммите в Вене и Санкт-Петербурге. Вместе с тем, реализация данных шагов зависит от доброй воли сторон конфликта. Со своей стороны Россия делает все для того, чтобы стабилизировать ситуацию и создать условия для продолжения переговорного процесса, направленного на достижение урегулирования. Именно такой подход преобладал на встрече глав МИД Азербайджана и Армении в Брюсселе», - как передает Арменпресс, сказала Мария Захарова, добавив, что в настоящее время сопредседатели работают над подготовкой очередного саммита по карабахскому урегулированию.

«Эти консультации будут продолжены на полях очередной сессии Генассамблеи ООН. На предстоящей сессии ГА ООН будет сделано заявление о встрече президентов Армении и Азербайджана. Хочу напомнить, что карабахский конфликт является одним из приоритетов российской внешней политики», - сказала официальный представитель МИД РФ.