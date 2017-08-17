Российский ИЛ-76 был чрезвычайно эффективен, но утверждать, что пожар был потушен только благодаря ему – преувеличение. Давид Карапетян

В МЧС РА есть техника для тушения пожаров, просто ее недостаточно, она была закуплена в рамках возможностей министерства. Об этом после заседания правительства сказал в беседе с журналистами замминистра ЧС РА Давид Карапетян на вопрос о готовности МЧС РА к борьбе против пожаров в Артаване и Хосровском заповеднике.

«Техника для тушения пожаров есть, просто ее недостаточно, она была закуплена в рамках возможностей министерства. Приобретение самолета – тоже вопрос денег, но нельзя отрицать того, что за последние годы эффективность работы подразделений МЧС значительно выросла. Мы должны и начали готовиться к крупным происшествиям», - как передает Арменпресс, - сказал замминистра.

На вопрос, почему МЧС не был готов к такой стихии, Карапетян сказал, что это тоже из области технических вопросов, добавив, что такого масштаба пожаротушение не просто даже для крупных государств, а МЧС сделал максимум того, что мог.

На вопрос, если нужна была помощь, а пожар возник 12 августа, почему обратились к российской стороне только 12-го, Карапетян ответил, что вначале площадь пожара была не столь велика. «А 14-го мы были вынуждены обратиться к России, и в тот же день самолет был в Армении. Российский ИЛ-76 был чрезвычайно эффективен, но утверждать, что пожар был потушен только благодаря ему – преувеличение, если учесть, сколько специалистов, военных, простых граждан участвовали в тушении», - сказал Давид Карапетян, отметив, что МЧС Армении необходима такая авиация, вездеходы для работы в труднодоступных местах и сложных рельефах и др.