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Российский ИЛ-76 был чрезвычайно эффективен, но утверждать, что пожар был потушен только благодаря ему – преувеличение. Давид Карапетян


В МЧС РА  есть техника для  тушения  пожаров, просто ее недостаточно, она  была закуплена  в  рамках возможностей  министерства. Об этом после  заседания  правительства сказал в  беседе с журналистами замминистра ЧС РА Давид Карапетян на вопрос о готовности МЧС РА  к борьбе  против  пожаров  в Артаване  и Хосровском заповеднике. 

«Техника для  тушения  пожаров есть, просто ее недостаточно, она  была закуплена  в  рамках возможностей  министерства. Приобретение  самолета – тоже вопрос денег, но нельзя отрицать того, что за последние  годы  эффективность работы  подразделений  МЧС значительно выросла. Мы  должны и начали готовиться к  крупным происшествиям», - как  передает Арменпресс, - сказал замминистра.

На вопрос, почему МЧС не был готов к  такой  стихии, Карапетян сказал, что это тоже  из области технических вопросов, добавив, что такого масштаба пожаротушение  не просто даже для  крупных государств, а  МЧС сделал максимум того, что мог.  

На вопрос, если нужна была  помощь, а пожар возник  12 августа, почему  обратились к российской  стороне  только 12-го, Карапетян ответил, что вначале площадь пожара была  не  столь велика. «А 14-го мы  были вынуждены  обратиться к  России, и в  тот же день самолет был в  Армении. Российский ИЛ-76 был чрезвычайно эффективен, но утверждать, что пожар был потушен только благодаря ему – преувеличение, если учесть, сколько специалистов, военных, простых граждан участвовали в  тушении», - сказал  Давид Карапетян, отметив, что МЧС Армении необходима такая авиация, вездеходы для  работы  в  труднодоступных местах и сложных рельефах и др.

 



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