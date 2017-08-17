Замминистра обороны Ирана заявил о планах нарастить ракетный потенциал

Иран будет укреплять ракетный потенциал, особенно в направлении баллистических и крылатых ракет. Об этом, как сообщил телеканал Press TV, заявил в четверг заместитель министра обороны республики бригадный генерал Амир Хатами.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, генерал выступил в меджлисе (парламент республики) во время обсуждения его кандидатуры на пост министра обороны. Кандидатуру Хатами выдвинул президент Ирана Хасан Роухани.

"В ближайшие четыре года наряду с повышением боеспособности наших вооруженных сил мы уделим особое внимание росту мощи баллистических ракет, возможностей стратегической авиации и военно-морского флота, наращиванию сил быстрого реагирования. Иран достиг способности сдерживания, враги признают возможности нашей обороны в регионе и во всем мире", - заявил Хатами. Он также объявил о создании 10 бригад сил быстрого реагирования.

Генерал указал на провал попыток врагов изолировать республику: "Многие правительства, которые в числе первых ввели санкции против Ирана, ныне пытаются развивать сотрудничество".

Хатами также заявил о необходимости отпора угрозам со стороны США и их союзников. Иран неоднократно подчеркивал, что его военная мощь не представляет опасности для других стран и всецело базируется на основе доктрины сдерживания.

Ранее стало известно, что Иран увеличил финансирование программы по разработке баллистических ракет на $0,5 млрд.





