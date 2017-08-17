На Украине снесли все известные памятники Ленину

Ни одного памятника вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину не осталось в городах Украины.

Об этом заявил в опубликованном в четверг интервью изданию "Лига" глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Демонтированы 2 тыс. 389 памятников, из них 1 тыс. 320 памятников Ленину. По нашей информации, Ленина в городах больше нет - на территории, которая контролируется Украиной", - сказал он. По словам Вятровича, какие-то памятники могут еще оставаться в некоторых украинских селах либо на предприятиях.

Закон о так называемой декоммунизации действует на Украине с мая 2015 года. Он предполагает, в частности, демонтаж советских памятников и переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей.



