Анонс мероприятий на 18 августа
17:33, Август 17, 2017
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09:03, 14.07.2017
Ереванский бестселлер 4/69: В рейтинговой таблице - книга «Невыносимая легкость бытия» Милана Кундеры
09:06, 26.06.2017
Предстоящие новости:26.06.2017
- 18:02 Замминистра обороны Ирана заявил о планах нарастить ракетный потенциал
- 17:57 Исследование выявило самый популярный смартфон во втором квартале 2017 года
- 17:45 Благотворительна организация армянина из Люксембурга выделила 100 000 евро на восстановление Хосровского леса
- 17:43 На Украине снесли все известные памятники Ленину
- 17:38 Опрос: более половины американцев выступают против импичмента Трампу
- 17:33 Анонс мероприятий на 18 августа
- 17:24 ЗПЧ направил в международные организации доклады об обстрелах Азербайджаном приграничных сел Армении
- 17:17 В Вене состоялась премьера фильма «Обещание»
- 17:12 Госдеп США осудил власти Турции за дискриминацию религиозных меньшинств
- 17:04 Рианна увековечила свой образ в носках
- 17:02 Южная Корея прочертила для Северной «красную линию»
- 16:53 Де Мистура надеется провести новый раунд встреч по САР в Женеве в сентябре
- 16:23 Десятилетняя девочка из Индии родила после судебного запрета на аборт
- 15:59 Найден эффективный способ раннего обнаружения рака
- 15:57 Самая молодая обладательница Нобелевской премии поступила в Оксфорд
- 15:31 Guardian: Великобритания сохранит безвизовый режим для европейцев после выхода из ЕС
- 15:08 В аэропорту Звартноц в режиме 24/7 действует новый центр обслуживания абонентов
- 15:07 Представлен самый дорогой смартфон Nokia
- 15:01 Состоялось очередное заседание правительства Армении
- 14:56 Армения ведет переговоры с новыми бюджетными авиакомпанаиями
- 14:35 Ереван может стать воздушным транзитным путем для Китая
- 14:33 Потерянное обручальное кольцо нашлось на морковке 13 лет спустя
- 14:28 Incanto накормил сладостями полуголых моделей
- 14:24 Министерство по охране природы Армении призывает не вредить животным, спасающимся из сгоревших лесов
- 14:23 Влюбленный китаец накормил лапшой пять тысяч прохожих
- 14:14 Армения осуществит стратегическую программу развития науки на 2017-2020 годы
- 14:13 В Индии растет число жертв свиного гриппа
- 14:10 Температура воздуха снова постепенно повысится
- 14:08 Казахстан - родина яблок
- 14:02 Турция призывает Германию не руководить Евросоюзом
- 13:48 СМИ: КНДР резко увеличила закупки продовольствия из Китая
- 13:44 1215 детей провели свой летний отдых в спортивно-оздоровительных лагерях
- 13:42 В Бангладеш жертвами наводнения стали почти 60 человек
- 13:37 Авиакомпании должны сделать выводы: начальник ГУГА РА Сергей Аветисян – о подорожании билетов
- 13:31 Минобороны Китая выступило за мирное разрешение ситуации на Корейском полуострове
20:36, 12.08.2017
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Просмотрели 1635 раз Арташес Гегамян: Стратегический союз России и Армении – на века (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)
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Просмотрели 1602 раз Арташес Гегамян: Стратегический союз России и Армении – на века (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ)
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Просмотрели 1422 раз В Астане состоится очередная встреча глав правительств стран ЕАЭС