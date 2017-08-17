В Вене состоялась премьера фильма «Обещание» (The Promise) о Геноциде армян в немецком переводе. Организатор комитет Ай Дата Австрии при содействии правящей Социал-демократической партии Австрии.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, на премьере присутствовали представители исполнительных и законодательных органов Австрии и СМИ, политические, общественные деятели, руководители армянских общин страны.

С приветственным словом выступил депутат федерального парламента Австрии Бериван Аслан, который отметил важность подобных фильмов и мероприятий общественного звучания для информирования общественности о Геноциде армян и последствиях всех преступлений против человечества.

Представитель СДП Оливер Штауберн выделил усилия, прилагаемые СДП и других политических сил по международному признанию Геноцида армян, в качестве примера указав признание Геноцида армян Австрией в апреле 1915г. и о единогласном признании ею своей доли вины.

С 17 августа фильм «Обещание» будет показываться во всех крупных кинотеатрах Австрии.