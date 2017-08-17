Время в Ереване: 11:07:36,   17 Август

В Вене состоялась премьера фильма «Обещание»


В Вене  состоялась премьера  фильма  «Обещание» (The Promise) о Геноциде армян в  немецком переводе. Организатор комитет Ай Дата  Австрии при содействии правящей Социал-демократической  партии Австрии.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, на премьере  присутствовали представители исполнительных и законодательных органов  Австрии и СМИ,  политические, общественные  деятели, руководители армянских общин страны. 

С приветственным словом выступил депутат федерального парламента Австрии Бериван Аслан, который  отметил важность подобных фильмов и мероприятий  общественного звучания  для  информирования общественности о Геноциде  армян и последствиях всех преступлений  против  человечества. 

Представитель СДП Оливер Штауберн выделил усилия, прилагаемые  СДП и других политических сил по международному признанию Геноцида армян, в качестве  примера  указав признание  Геноцида армян Австрией  в апреле 1915г. и о единогласном признании ею своей  доли вины.

С 17 августа фильм «Обещание» будет показываться во всех крупных кинотеатрах Австрии.



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