Госдеп США опубликовал доклад о религиозных свободах в Турции за 1916г.

Как передает Арменпресс, в докладе отмечается, что в Турции проживает 90.000 армян-христиан, из которых 60.000 – граждане Турции.

Госдеп США осудил власти Турции за дискриминацию религиозных меньшинств. Отмечается, что правительство Турции продолжает не признавать Стамбульскую патриархию Армянской Апостольской церкви и Вселенскую патриархию Русской православной церкви. «Стамбульская патриархия ААЦ и Вселенская патриархия РПЦ не прекращают усилий по их правовому признанию», - отмечается в докладе.

Отмечается также, что Турция препятствует подготовке духовенства меньшинств. «Отсутствие семинарий означает, что патриархии ААЦ и РПЦ не имеют возможности готовить священников», - говорится в докладе.

Отмечается также, что в результате столкновений с РКК с правительственными силами повреждена армянская церковь Св.Киракоса и Армянская католическая церковь.

Турция, говорится в докладе, не вернула ни одно из конфискованных ею в прошедшие десятки лет церковных учреждений. В 2011г. правительство получило от разных церковных фондов 1560 исков, из которых удовлетворены только 333.

«Католикосат Великого Дома Киликийского представил уже второй иск в Конституционный суд Турции, требуя вернуть Сисский католикосат, который был захвачен в 1915г. и сегодня контролируется Турцией. КС отклонил иск, и Католикосат обратился в ЕСПЧ», - говорится в докладе Госдепа.