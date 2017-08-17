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Госдеп США осудил власти Турции за дискриминацию религиозных меньшинств


Госдеп США опубликовал доклад о религиозных свободах в Турции за 1916г.

Как  передает Арменпресс, в  докладе отмечается, что в Турции проживает 90.000 армян-христиан, из которых 60.000 – граждане  Турции. 

Госдеп США осудил власти Турции за дискриминацию религиозных меньшинств. Отмечается, что правительство Турции продолжает не  признавать Стамбульскую патриархию Армянской Апостольской  церкви и Вселенскую патриархию Русской  православной  церкви. «Стамбульская патриархия ААЦ   и Вселенская патриархия РПЦ не  прекращают усилий по их правовому  признанию», - отмечается в докладе.

Отмечается также, что Турция  препятствует подготовке духовенства меньшинств. «Отсутствие семинарий означает, что патриархии ААЦ и РПЦ не имеют возможности готовить священников», - говорится  в  докладе. 

Отмечается также, что в  результате  столкновений с РКК с правительственными силами повреждена армянская церковь Св.Киракоса и Армянская католическая  церковь.

Турция, говорится в  докладе, не  вернула ни одно из конфискованных  ею в  прошедшие  десятки лет церковных учреждений. В 2011г. правительство получило от разных церковных фондов 1560 исков, из которых удовлетворены  только 333. 

«Католикосат Великого Дома  Киликийского представил уже второй  иск в  Конституционный  суд Турции, требуя вернуть Сисский католикосат, который  был захвачен в 1915г. и сегодня контролируется Турцией. КС отклонил иск, и Католикосат обратился в ЕСПЧ», - говорится в докладе  Госдепа.



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