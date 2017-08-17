Южная Корея прочертила для Северной «красную линию»

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин рассказал, где проходит черта, за которой отношения Сеула и Пхеньяна кардинально изменятся.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, его слова цитирует Reuters.

«Я могу предположить, что КНДР пересечет "красную линию", если вновь запустит свои межконтинентальные баллистические ракеты и разместит на них ядерные боеголовки», — пояснил южнокорейский лидер на пресс-конференции по итогам первых ста дней своего правления.

Ранее Мун неоднократно призывал Пхеньян «не переходить "красную линию"», но не пояснял, что именно он имеет в виду.