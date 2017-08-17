Guardian: Великобритания сохранит безвизовый режим для европейцев после выхода из ЕС

Граждане стран Евросоюза смогут без виз посещать Великобританию после Brexit, но для получения права на работу им потребуется разрешение миграционных властей. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщила газета The Guardian со ссылкой на правительственные источники.

Безвизовый режим не означает, что граждане ЕС получат автоматическое право на пребывание в Соединенном Королевстве на неопределенный срок. Если они захотят работать в Великобритании, то им придется выполнить условия новых миграционных ограничений, отмечает издание. При этом в правительстве хотят и дальше позволять компаниям нанимать квалифицированных работников из ЕС.

Британский кабмин позднее в этом году представит иммиграционный план, в который войдут предложения правительства, ложащиеся в основу новой системы контроля иммиграции. Источники The Guardian отвергли утверждения, что после Brexit Лондон введет квоты на выдачу разрешений на работу для европейских граждан в определенных секторах занятости.





