В аэропорту Звартноц в режиме 24/7 действует новый центр обслуживания абонентов

На днях, в зале прилетов международного аэропорта Звартноц, компания Ucom открыла новый центр обслуживания абонентов. Центр работает круглосуточно в течение всей недели, осуществляя все функции и предлагая все те услуги, которые предоставляются в 98 точках продажи, функционирующих по всей Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в компании Ucom.

“Открытие данного центра позволит всем нашим абонентам и прибывающим в Армению гостям очень быстро выполнить все операции, благодаря которым они всегда смогут оставаться на связи со своими близкими. Такие простые действия, как пополнение счета, приобретение SIM-карты или выбор наилучшего тарифного плана, отвечающего потребностям каждого посетителя, отныне является делом нескольких минут не только для ожидающих, но и для прибывающих”, - отметил коммерческий директор компании Ucom Арам Барсегян. По словам коммерческого директора компании Ucom, у них есть доступные предложения для основного потока гостей, прибывающих из разных стран. Текущие тарифные планы предусматривают возможность безлимитных звонков не только в сети Ucom, но и в российскую сеть Мегафон. Кроме того, вложения некоторых тарифных планов можно использовать не только для звонков по указанным направлениям, но и для звонков в США, Канаду и Арцах. Напомним также, что по всей Армении действует 81 центр обслуживания абонентов Ucom, 16 других точек продажи, а также 1 мобильный центр обслуживания.