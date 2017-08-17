Потерянное обручальное кольцо нашлось на морковке 13 лет спустя

84-летняя жительница канадской Альберты Мэри Грэм смогла вернуть потерянное 13 лет назад кольцо с бриллиантом после того, как оно обнаружилось на морковке, выкопанной в ее огороде, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

В 2004 году женщина потеряла кольцо, пропалывая градки на семейной ферме. Мэри была безутешна, но предпочла сохранить потерю в тайне от всех, кроме своего сына.

В понедельник ее невестка, живущая теперь на ферме, неожиданно раскрыла тайну, найдя кольцо, когда отмывала от грязи кривую морковку, выкопанную в огороде к ужину.

Морковка проросла прямо через кольцо, много лет затерянное в почве, что позволило драгоценности оказаться на поверхности.

Сын Мэри Грэм сразу догадался, кому может принадлежать кольцо, и позвонил матери.