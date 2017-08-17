Incanto накормил сладостями полуголых моделей
Итальянская компания Incanto представила видео, снятое в рамках новой рекламной кампании. Ролик опубликован на YouTube. Главные героини — модели Ирис Кавка и Ноэль Берри — позировали в нижнем белье на фоне старого замка, кормили друг друга сладостями и размахивали шпагами. Новая линейка на осенне-зимний сезон появится в фирменных магазинах до сентября, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.
Incanto — итальянская компания, специализируется на производстве и продаже нижнего белья, а также пижам, купальников и одежды для дома.
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