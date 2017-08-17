Министерство по охране природы Армении призывает не вредить животным, спасающимся из сгоревших лесов

По причине пожаров, произошедших в последнее время в Вайоцдзорской области и в Хосровском заповеднике, дикие животные и птицы из этих местностей мигрировали на прилегающие безопасные территории. Министерство по охране природы Армении просит жителей страны проявить бдительность и осторожность, и призывает не вредить животным, ищущим безопасные места и убежища из-за стихии. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства по охране природы Армении.



«А охотников призываем воздержаться от охоты в угодьях высокогорных районов Араратской, Котайкской, Вайоцдзорской и Гегаркуникской областях с учетом того, что с 26-го августа начинается сезон любительской охоты», - сказано в сообщении.



Министр охраны природы также поручил Государственной инспекции по экологии установить усиленный контроль в этих регионах, держа в центре внимания животных, занесенных в Красную книгу.

«Призываем строго соблюдать указанные требования и предоставлять нам имеющуюся у вас достоверную информацию о миграции животных», - говорится в сообщении.С 10-го августа на территориях в несколько сот га близ села Артаван в Вайоцдзорской области Армении горели леса. Утром 15 августа возгорание удалось локализовать, а в 09:24 среды пожар был потушен. В Хосровском заповеднике с 12-го августа горели травяное покрытие и лесной массив на участке "Зимний" и прилегающих территориях. В работах по тушению были задействованы пожарные, спасатели, армейские и полицейские силы, добровольцы, а также самолет Ил-76 МЧС РФ. Пожар в заповеднике был локализован 16 августа, ведется работа по тушению отдельных локальных участков.Ранее глава МЧС Армении сообщил, что вспыхнувший в заповеднике лесной пожар стал самым крупным в республике за последнюю четверть века. А министр охраны природы РА Арцвик Минасян заявил, что пожар, охвативший территорию государственного заповедника «Хосровский лес» в Армении, распространялся стремительно, и оперативные действия оказались безрезультатными как ввиду характеристик самой местности, так и исходя из климатических особенностей. «Пожар охватил значительную часть заповедника, что в экологическом плане считается чрезвычайно большим ущербом. Ущерб нанесен как флоре, столетним деревьям, так и животному миру», – заявил министр.