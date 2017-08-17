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Армения осуществит стратегическую программу развития науки на 2017-2020 годы


Правительство Армении одобрило  стратегическую программу развития науки на 2017-2020 годы. Как передает «Арменпресс», об этом 17-го августа, в ходе заседания правительства Армении, доложил министр ОН Армении Левон Мкртчян.

«Мониторинг программы будет осуществляться Госкомитетом МОН Армении. Ежегодно будут предоставляться отчетные доклады, программа позволит сформировать в республике национальную научную систему, интегрированную в европейские исследовательские зоны»,- сказал  министр ОН Армении Левон Мкртчян.

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