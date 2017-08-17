Армения осуществит стратегическую программу развития науки на 2017-2020 годы

Правительство Армении одобрило стратегическую программу развития науки на 2017-2020 годы. Как передает «Арменпресс», об этом 17-го августа, в ходе заседания правительства Армении, доложил министр ОН Армении Левон Мкртчян.

министр ОН Армении Левон Мкртчян.