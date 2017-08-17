В Индии растет число жертв свиного гриппа

По меньшей мере 220 человек скончались от свиного гриппа в индийском штате Гуджарат с начала года. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

Ранее сообщалось о 75 погибших.

Согласно данным по состоянию на 17 августа, в текущем году в штате были зафиксированы чуть более двух тысяч случаев заражения свиным гриппом, 220 заболевших скончались. Более 1,1 тысячи человек в настоящее время проходят лечение.

Участившиеся случаи заражения вирусом и рост смертности побудил власти региона принять экстренные меры, в том числе запустить "горячую линию" и кампанию по информированию населения об угрозе.

В текущем году вспышка свиного гриппа на западе Индии унесла жизни уже более 600 человек, сообщило в середине июля министерство внутренних дел. Так, в штате Махараштра на тот момент было зафиксировано 284 летальных исхода, в соседней Телангане погибли 17 человек, в юго-западном штате Керала — 63 человека, 59 в Раджастхане.

Эксперты связывают текущую вспышку с мутацией вируса после относительно низкой заболеваемости в прошлом году (285 погибших и 1,7 тысячи случаев заболевания за 2016 год по всей стране).

При этом заболеваемость в нынешнем году пока ниже, чем в среднем за период с 2009 года, первого года пандемической вспышки свиного гриппа в Индии, когда, по разным данным, погибли от 1,8 тысячи до 2,7 тысячи человек и было зафиксировано несколько десятков тысяч случаев заражения. Последним годом крупной вспышки стал 2015 год, когда погибли почти 3 тысячи человек и было зафиксировано более 40 тысяч случаев заражения.