На территории Армении температура воздуха снова постепенно повысится. С 18-22 августа ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

Температура воздуха постепенно повысится на 4-5 градусов. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью гидрометцентра МЧС Армении.

В городе Ереван ожидается погода без осадков.