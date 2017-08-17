Время в Ереване: 11:07:36,   17 Август

Температура воздуха снова постепенно повысится


На территории Армении температура воздуха снова постепенно повысится. С 18-22 августа ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

Температура воздуха постепенно повысится на 4-5 градусов. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью гидрометцентра МЧС Армении.

 В городе Ереван ожидается погода без осадков.

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